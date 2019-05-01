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الخبرة عالمية والتنفيذ مصرى.. 10 معلومات عن أنفاق الإسماعيلية لربط سيناء بالوطن

الأربعاء، 01 مايو 2019 07:00 ص
الخبرة عالمية والتنفيذ مصرى.. 10 معلومات عن أنفاق الإسماعيلية لربط سيناء بالوطن أنفاق قناة السويس
كتبت هبة حسام
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انتهت الدولة، ممثلة فى هيئة قناة السويس، من تنفيذ شرايين جديدة فى شبكة الطرق المصرية، تخدم وقت الوصول إلى سيناء والانتقال منها وإليها من خلال المحافظات المجاورة لها، إنها أنفاق الإسماعيلية التى تزيد من ربط محافظة سيناء بقلب الوطن وتختصر مدة الانتقال إليها من ساعة وأكثر إلى دقائق معدودة.

يقترب افتتاح أنفاق الإسماعيلية، إذ إنه من المقرر افتتاحها وتشغيلها خلال الأسابيع المقبلة، وبمناسبة هذا ينشر "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن أنفاق الإسماعيلية، والتى تمر أسفل قناة السويس بطول 5820 كيلومترا، وعن طريقها يمكن المرور والانتقال من شرق إلى غرب القناة خلال 15-20 دقيقة فقط.

1- تبلغ أطوال أنفاق الإسماعيلية 5820 كيلومترا.

2- تمر أسفل سطح الأرض بعمق 70 مترا، وبعمق 53 مترا أسفل قناة السويس.

3- تتضمن الأنفاق حارتين للسيارات المتجهة من مدن القناة لسيناء.

4- تزيد الأنفاق من ربط سيناء بقلب الوطن.

5- تختصر وقت الانتقال من مدن القناة إلى سيناء.

6- تتضمن الأنفاق ممرات عرضية للإخلاء الآمن فى حالة الطوارئ.

7- السرعة مراقبة بالرادار على الأنفاق وتبلغ 60 كم/ ساعة.

8- يستغرق وقت الوصول بين شرق وغرب القناة عن طريق الأنفاق 15- 20 دقيقة.

9- تتضمن أنفاق الإسماعيلية ممرات هوايات ومخارج طوارئ.

10- تديرها إدارة للأنفاق تابعة لهيئة قناة السويس.


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