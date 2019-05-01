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الجيش اليمنى يعلن نجاح قواته فى تحرير مناطق جديدة بمحافظة صعدة

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:12 ص
الجيش اليمنى يعلن نجاح قواته فى تحرير مناطق جديدة بمحافظة صعدة الجيش اليمنى
أ ش أ
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أعلن الجيش اليمنى نجاح قواته بإسناد من مروحيات قوات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، فى تحرير مناطق جديدة فى جبهة كتاف بمحافظة صعدة.

 

وذكر قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن قوات الجيش الوطنى مسنودة بمقاتلات التحالف العربى شنت هجومًا مباغتًا على تحصينات مليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية كتاف بصعده وتمكنت من تحرير وادى "سحامه" القريب من مركز المديرية بعد معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية.


وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة عدد كبير من عناصر المليشيا الانقلابية.


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