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الجيش الأفغانى: مقتل وإصابة 22 مسلحا فى عمليات متفرقة جنوب البلاد

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:20 ص
الجيش الأفغانى: مقتل وإصابة 22 مسلحا فى عمليات متفرقة جنوب البلاد عناصر من الجيش الافغانى
كابول أ ش أ
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أعلن (فيلق أتال 205) التابع للجيش الأفغانى، مقتل وإصابة 22 مسلحا تابعا لحركة طالبان فى جنوب أفغانستان، خلال عمليات شنتها القوات المسلحة الأفغانية فى أقاليم أوروزجان، وقندهار وزابول الجنوبية.

وأضاف (فيلق أتال 205) - فى بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم الأربعاء - أن 11 مسلحا قُتلوا فى إقليم (أوروزجان) الأفغانى فيما تم تدمير اثنين من مخابئهم، موضحًا أن ما لا يقل عن مسلحين اثنين تابعين لطالبان قُتلا فى عمليات متفرقة بمنطقة مايواند فى إقليم قندهار بينما أصيب 4 آخرون.

كما قُتل مسلحان آخران فى عمليات مُشابهة فى منطقة شاه جوى بإقليم زابول الأفغانى وأصيب 3 آخرون، وعثرت القوات المسلحة الأفغانية على 7 عبوات ناسفة يدوية الصنع وأبطلت مفعولها خلال العمليات نفسها.

 


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مقتل وإصابة 22 مسلحا

عمليات متفرقة




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