الجماعات الإرهابية تعتدى بالقذائف الصاروخية على مدينة محردة شمالى سوريا

دمشق /أ ش أ/

استهدفت المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية، اليوم الأربعاء، مدينة محردة بريف حماة الشمالى، وذلك فى انتهاك جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة فى بلدة اللطامنة اعتدت بخمس قذائف صاروخية على الأحياء السكنية فى مدينة محردة شمال مدينة حماة.

وأشارت الوكالة إلى أن الاعتداءات الإرهابية تسببت بحدوث دمار كبير ببعض منازل الأهالى والبنى التحتية دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وردا على هذه الاعتداءات، وجهت وحدات من الجيش السورى ضربات مركزة ودقيقة على مصادر الاعتداءات وأسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر فى صفوف الإرهابيين.