"التعليم" تفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها

كتب محمود طه حسين

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم للطلاب فى المدارس اليابانية للعام الداراسى الجديد 2019/2020، عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والمدارس اليابانية.

ويمكن لولى الأمر التقدم من خلال الرابط التالى اضغط هنا :

وأكدت الوزارة أن التقدم سيكون إلكترونياً على صفوف رياض الأطفال KG1 وKG2 إضافة إلى الصف الأول الابتدائى والصف الثانى الابتدائى، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم الجديدة من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه ضمن الشروط أن يكون ولى الأمر والطفل مصريى الجنسية، والتقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التى سيتم تشغيلها العام الدراسى 2019/2020 على ألا تطبق هذه القواعد على أى مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم ولن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة او تم تقديمها قبل الميعاد المحدد وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

وأوضحت الوزارة أن لغة التدريس فى المدارس هى اللغة العربية، والمنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسى المصرى الجديد 2019-2020 بالاضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية.