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التعليم تعلن 5 مدارس جديدة تنضم للمدارس اليابانية من العام المقبل

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:53 ص
التعليم تعلن 5 مدارس جديدة تنضم للمدارس اليابانية من العام المقبل طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،  دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداء من العام الدراسى المقبل 2019/2020، لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسى 2018/2019 إضافة إلى 5 مدارس ستدخل الخدمة العام الدراسى الجديد 2019/2020.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المدارس بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط وسوهاج وأسوان، فى إطار سعى الوزارة على الاستكمال فى خطة تطوير التعليم لتشمل كل محافظات مصر طبقًا للخطة الموضوعة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أعلنت فتح باب التقديم للطلاب فى المدارس اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019/2020، اليوم الأربعاء 1 مايو 2019، عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والمدارس اليابانية.

وأعلنت الوزارة شروط التقدم للمدارس اليابانية خلال العام المقبل، وهى أن يكون الطفل مصرى الجنسية وأن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية، بحيث يكون قبول الأطفال فى المستوى الأول لرياض الأطفال KG1 حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل من سن أربع سنوات، ولا يزيد عن خمس سنوات، ويكون القبول في المستوى الثاني لرياض الأطفال KG2 حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً من سن خمس سنوات وأقل من ست سنوات، ويتم القبول في الصف الأول الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً فالأقل، وذلك من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات، ويتم القبول في الصف الثاني الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً فالأقل وذلك من سن 7 سنوات وأقل من 8 سنوات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد تدريس منهج المستوى المتقدم في اللغة الإنجليزية كونكت بلس بداية من الفصل الدراسي الثاني هذا العام واعتمد أيضاً تدريس المناهج المصرية الجديد 2.0 باللغة الإنجليزية بداية من العام الدراسي الجديد بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعى.

 


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