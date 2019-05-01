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"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:01 ص
"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تبدأ وزارة  التضامن الاجتماعى، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو المقبل، اعتبارا من اليوم  الأربعاء  الموافق الأول من مايو بدلاً من 10 من نفس الشهر وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، على أن يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الالى.

كما سيتم صرف المعاشات من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد او من خلال البنوك فى اول يوم عمل 2 مايو .

وكانت غادة والى  وزيرة التضامن قد  اكدت ، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين يوم 2 مايو حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين مشيرة الى ان أصحاب المعاشات لهم أولوية لدى الوزارة وأن تسهيل الخدمات المقدمة لهم على قمة اولوياتها حيث تقوم الوزارة شهريا بصرف ما يقرب من 13 مليار جنيه إلى 7.9 مليون قائم بالصرف.

 


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غدا.. "التضامن" تبدأ صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

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