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التخطيط: انخفاض معدل البطالة من 13% لـ8.9% كأقل مستوى منذ 10 سنوات

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:15 م
التخطيط: انخفاض معدل البطالة من 13% لـ8.9% كأقل مستوى منذ 10 سنوات عيد العمال
كتبت- هبة حسام
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قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن جهود الدولة المصرية تركزت خلال السنوات الأربع الماضية فى مواجهة مشكلة البطالة، خاصة من خلال دمج قضايا التشغيل فى كل الخطط التنموية، سواء فى رؤية مصر 2030، أو في برنامج عمل الحكومة، وكذلك فى الخطط السنوية.
 
وذكرت الوزارة، فى تقريرا لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بمناسبة عيد العمال، أن ثمار تلك الإصلاحات، ظهرت فى انخفاض معدل البطالة من معدلات تجاوزت 13% إلى أقل مستوى له منذ عشر سنوات، حيث بلغ 8.9% خلال الربع الثاني من العام المالى 18/2019.
 
وأضافت وزارة التخطيط، أنه لأول مرة يكسر معدل بطالة الإناث حاجز الـ 20% ليصل حاليا إلى 19.6%، مؤكدة استمرار الدولة فى جهودها لخفض معدلات البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل.
 
يذكر أن يوم العمال أو يوم العمل العالمى، هو يوم لإحياء ذكرى الكفاح التاريخى، وتحييه أغلب البلدان فى الأول من شهر مايو، فى حين تحتفل به بعض الدول فى يوم الاثنين الأول من شهر سبتمبر، كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
 
 
 
 
 
 

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