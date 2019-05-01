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الانتهاء من تجارب اختبار بئر مياه بعمق 1000 متر فى وسط سيناء

الأربعاء، 01 مايو 2019 03:56 م
الانتهاء من تجارب اختبار بئر مياه بعمق 1000 متر فى وسط سيناء بئر مياه - ارشيفية
شمال سيناء - محمد حسين
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أنهى فريق من المتخصصين بمعهد بحوث الموارد المائية فرع شمال سيناء، والإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، اختبار بئر مياه جديد بعمق 1000 متر بوسط سيناء.
 
وقال المهندس عبده جاسر، مدير مكتب معهد بحوث الموارد المائية بشمال سيناء، فى تصريح له، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من تجارب اختبار بئر المياه العميق بمنطقة وادى الحاج ومنطقة الجدى بوسط سيناء، وعمق البئر 1000 متر، ودرجة الملوحة 1900 جزء فى المليون، وكمية تصرف البئر 50 مترا مكعبا فى الساعة، والاستخدامات فى الرى، والاستخدامات المنزلية، وفى الشرب بعد تركيب محطة تحلية.

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