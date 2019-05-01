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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:43 ص
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة طقس الغد شديد الحرارة
كتب محمود راغب
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

 كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال سيناء والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيره للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

 

 


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