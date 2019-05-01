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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط صعود 10قطاعات

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:42 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط صعود 10قطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.62% رابحاً  57.76 نقطة ليغلق عند مستوى 9361.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.04% خاسراً  1.60 نقطة ليغلق عند مستوى 3586.28 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 143.2 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 100 شركة، فيما تراجعت 77 شركة. 
 
وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 1.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.72%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.40%.
 

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