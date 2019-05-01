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الأربعاء، 01 مايو 2019 01:10 م
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إصابة 6 أشخاص فى إنقلاب توك توك على طريق فرعى ببنى سويف

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:30 ص
إصابة 6 أشخاص فى إنقلاب توك توك على طريق فرعى ببنى سويف توك توك - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفى
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أصيب 6 أشخاص صباح اليوم الأربعاء، فى إنقلاب توك توك على الطريق الفرعى "أبو شهبة - البكرية"، بنطاق مركزى أهناسيا غرب بنى سويف وببا جنوب المحافظة .

ودفع مرفق الإسعاف بثلاث سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى " العام سابقا " لتلقى العلاج اللازم وهم

"محمد أحمد شكرى ، 34 سنة ، تاجر، جرح قطعى بفروة الرأس - عيد محمد عباس ، 27 سنة ، ، تاجر ، كدمات بالجسم وجرح قطعى بالوجه ، ربيع طه أحمد، 55 سنة ، فلاح إشتباه ما بعد الارتجاج - محمد صبحى جمعه، 40 سنة ، فلاح، جرح قطعى بالبطن - احمد شكرى حفنى، 55 سنة، بدون عمل، تشنجات - جمعه ياسين محمد، 42 سنة، بدون عمل، كسر بالذراع الأيسر، جميعهم يقيمون قرية قمبش مركز ببا .

 

 


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