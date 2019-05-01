إصابة متهم بطلق نارى أثناء مطاردته للقبض عليه فى قضية تشاجر بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل بعد مطاردته وتبادل إطلاق الأعيرة النارية معه بكرداسة، وذلك على ذمة اتهامه بالتشاجر، وأسفرت المطاردة عن إصابة المتهم، وضبط بحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات.

وكانت معلومات وردت لضباط مديرية أمن الجيزة تفيد باختباء عاطل بمدينة كرداسة، لكونه هاربا من تنفيذ 8 أحكام قضائية، ومتهم بإطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بين 9 أشخاص بسبب خلافات سابقة حول إستئجار أحد الجراجات، وتبادل أطراف المشاجرة التعدى بالضرب وإطلاق المتهم أعيرة نارية مما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين.

وعلى الفور توجهت مأمورية أمنية مدعومة بقوات من قطاع الأمن المركزى، ولدى شعور المتهم بتواجد القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية واستقل سيارة ملاكى وهرب، فطاردته القوات وأطلقت أعيرة نارية لاستيقافه وتمكنوا من السيطرة عليه وضبطه والسيارة وبحوزته بندقية آلية و10 طلقات، و تبين إصابته بعيار نارى بالفخذ الأيمن وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة اللازمة لتلقى العلاج.

كشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "سرقة" محكوم عليه فيها بالمؤبد، و "عاهة مستديمة" محكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات)، بالإضافة إلى أنه مطلوب التنفيذ عليه فى 6 قضايا "إستعمال قسوة، استعراض قوة" بلغ إجمالى أحكام الحبس فيها 6سنوات وشهر.

كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "إطلاق أعيرة نارية، شروع فى قتل".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع أشقائه، كما أقر بالأحكام الصادرة ضده .

كما أسفرت جهود فريق البحث عن ضبط أحد أطراف المشاجرة وبمواجهته تعترف وأضاف بإستعانته ببعض الأشخاص للتشاجر مع الطرف الآخر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري إعداد الأكمنة للقبض على المتهمين الهاربين، وأخطرت النيابة للتحقيق.