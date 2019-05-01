إزاى تقدم لابنك فى المدارس اليابانية المصرية × 10 خطوات

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم إلكترونيا على المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل بإجمالى 35 مدرسة، اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات خكوات التقدم.

1ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالى:

ضغط هنا

2ـ البحث على أيقونة موقع المدارس اليابانية وتضغط على الرابط التالى:

اضغط هنا

3ـ سوف تظهر رسالة بعنوان": تقدم الآن وكن طالبا فى المدارس المصرية اليابانية".

4 بعد الضغط على هذه الرسالة سوف يظهر لك الرابط التالى" اضغط هنا "

5ـ بعد الضغط على الرابط سوف تظهر أعلى الصفحة 4 أيقونات بعنوان" الرئيسية" وعن المدارس والشروط والأحكام والتقدم".

6ـ إذا رغبت فى التعرف على الشروط والأحكام سوف تضغط الرابط التالى" اضغط هنا "

7ـ للتقدم على المدارس يرجى الغضط على الرابط التالى" اضغط هنا ".

8ـ لاستكمال كتابة بيانات التقدم" اضعط هنا "

9ـ التقدم على هذ المدارس يعتبر مرحلة أولى وهناك مرحلة لاحقة سوف تحدد شروطها لاحقا.

10ـ يستمر ولى الأمر فى متابعة الاجراءات حتى انتهاء التقدم والتأكد من رسالة نهاية الطلب.