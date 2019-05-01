إدارة الطيران الأمريكية تحظر الطيران المنخفض فوق المجال الجوى لفنزويلا

واشنطن (رويترز)

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، أمرا يمنع شركات الطيران الأمريكية من التحليق على ارتفاع يقل عن 26 ألف قدم فوق المجال الجوى لفنزويلا حتى إشعار آخر بدعوى "تزايد عدم الاستقرار السياسى والتوترات".

وذكر تحذير الإدارة أنه يتعين على أى شركة مشغلة لرحلات جوية فى الوقت الراهن فى فنزويلا، بما فى ذلك الرحلات الخاصة، المغادرة فى غضون 48 ساعة.

ووجه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو أمس الثلاثاء أقوى نداء على الإطلاق للجيش لمساعدته فى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو لكن لا توجد أى دلالات واضحة على حدوث انشقاق فى صفوف قيادة القوات المسلحة.

كانت شركة أمريكان إيرلاينز أعلنت فى مارس، تعليق رحلاتها إلى فنزويلا إلى أجل غير مسمى فى ظل استمرار التوتر السياسى والاضطرابات هناك.

ومن المتوقع أن يخرج الفنزويليون إلى الشوارع اليوم الأربعاء، للمشاركة فى مسيرة تعهد زعيم المعارضة خوان جوايدو بأنها ستكون "الأكبر" فى تاريخ البلاد.