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أوقاف دمياط توزع شنطة رمضان على الأسر الأكثر إحتياجا

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:38 ص
أوقاف دمياط توزع شنطة رمضان على الأسر الأكثر إحتياجا توزيع شنط رمضان على أهالى دمياط
دمياط - معتز الشربينى
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قامت مديرية أوقاف دمياط، بتوزيع شنطة رمضان على الأسر الأكثر إحتياجا بالمناطق الأتيه "منطقة مسجد عمرو بن العاص بدمياط، منطقة مساكن الإيواء بالشهابية، منطقة غيط النصارى، منطقة معهد الأورام بدمياط، مدينة كفر البطيخ، قرية كفر تقى الدين بالزرقا". 

وذلك بقافله مكونة من الشيخ محمد سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط وقيادات الدعوة ومديرى الإدارات وبعض الإداريين والعمال لتسهيل عملية التوزيع على جميع المناطق.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف والدكتورة منال عوض محافظ دمياط. 

 

 

 


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