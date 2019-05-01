"أوقاف المنيا" تبدأ فى تعبئة وتوزيع شنط رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

المنيا – فريق المحافظات

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، اليوم الأربعاء، عن بدء تعبئة وتوزيع شنطة المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إنه بناء على تعليمات وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وفى إطار الدور المجتمعى للأوقاف تجاه أبناء الوطن الحبيب يجرى تعبئة شنطة المواد الغذائية التى أعدتها وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمناطق والقرى المستهدفة بمناسبة شهر رمضان المعظم أعاده الله على مصرنا والأمة العربية والإسلامية بالخير.

وأضاف "عبد الرازق" أنه ستظل مديرية أوقاف المنيا تواصل دورها الدعوى والمجتمعى فى خدمة أبناء الوطن دون تفرقة أو تميز علماً بأن التوزيع سيتم على ثلاث مراحل ضماناً للحيادية ووصول الحق إلى أصحابه.