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أمن الجيزة يواصل حملاته لإعادة الانضباط بالمنطقة الأثرية بالهرم

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:19 ص
أمن الجيزة يواصل حملاته لإعادة الانضباط بالمنطقة الأثرية بالهرم قوات امن - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية على المنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 4 أحكام قضائية، وضبط 3 مشتبه بهم، و3 متسولين، بالإضافة إلى ضبط عاطل بحوزته سلاح أبيض، وسيارة بدون لوحات معدنية، وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير. 
 
وشن ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملة أمنية أسفرت عن إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية بمدينة 6 أكتوبر، وبولاق الدكرور، ومنطقتي الطالبية والعمرانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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