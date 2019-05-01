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"أفريكوم" تنفى لـ"اليوم السابع" الدفع بقوات أمريكية لمدينة مصراتة الليبية

الأربعاء، 01 مايو 2019 11:47 ص
"أفريكوم" تنفى لـ"اليوم السابع" الدفع بقوات أمريكية لمدينة مصراتة الليبية قوات أفريكوم
كتب ــ أحمد جمعة
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نفى مكتب الإعلام التابع للقيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا "أفريكوم" الدفع بقوات عسكرية إلى مدينة مصراتة غرب ليبيا.

 

وأكد مكتب الإعلام لقيادة الأفريكوم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لم تيم إرسال أى قوات عسكرية إلى ليبيا بعد سحبها لعدد كبير من قواتها يوم 7 أبريل الجاري عقب تدهور الأمن ليبيا.

 

وزعمت وسائل إعلام محلية ليبية أن قوات "أفريكوم" قد دفعت بعناصر عسكرية أمريكية دخلت إلى مصراتة قادمة من تونس.

 

كانت أفريكوم قد أكدت فى بيان صحفي، أن تردى الوضع الأمنى فى ليبيا دفعها إلى نقل مجموعة من قواتها بشكل مؤقت من البلاد.

 

وأشارت إلى أن مهمة القيادة الأمريكية الأفريقية فى ليبيا تتضمن الدعم العسكرى للبعثات الدبلوماسية وأنشطة مكافحة الإرهاب وتعزيز الشراكات وتحسين الأمن في جميع أنحاء المنطقة.


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