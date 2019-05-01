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"آبى" خلال اعتلاء الإمبراطور الجديد العرش: نأمل أن يتسم العصر الجديد بالسلام

الأربعاء، 01 مايو 2019 09:47 ص
"آبى" خلال اعتلاء الإمبراطور الجديد العرش: نأمل أن يتسم العصر الجديد بالسلام شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى
طوكيو /أ ش أ/
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هنأ رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى الإمبراطور ناروهيتو على تولى عرش البلاد، وتعهد باحترامه والعمل على خلق "مستقبل مشرق" خلال الحقبة الجديدة.

وقال آبى - فى كلمة ألقاها خلال مراسم اعتلاء الإمبراطور الجديد العرش، ونقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (أن.أتش.كيه.) اليوم الأربعاء - "مصممون على خلق عصر يتحد فيه المواطنون ويطوروا ثقافتهم، ونأمل فى أن يتسم العصر الجديد بالسلام ".

وكان الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو قد تنازلا عن العرش - أمس - فى مراسم قصيرة وبسيطة، بعد ولاية استمرت ثلاثة عقود، فيما اعتلى الأمير ناروهيتو رسميا عرش البلاد خلال مراسم جرت اليوم.

 


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