"آبى" خلال اعتلاء الإمبراطور الجديد العرش: نأمل أن يتسم العصر الجديد بالسلام

طوكيو /أ ش أ/

هنأ رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى الإمبراطور ناروهيتو على تولى عرش البلاد، وتعهد باحترامه والعمل على خلق "مستقبل مشرق" خلال الحقبة الجديدة.

وقال آبى - فى كلمة ألقاها خلال مراسم اعتلاء الإمبراطور الجديد العرش، ونقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (أن.أتش.كيه.) اليوم الأربعاء - "مصممون على خلق عصر يتحد فيه المواطنون ويطوروا ثقافتهم، ونأمل فى أن يتسم العصر الجديد بالسلام ".

وكان الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو قد تنازلا عن العرش - أمس - فى مراسم قصيرة وبسيطة، بعد ولاية استمرت ثلاثة عقود، فيما اعتلى الأمير ناروهيتو رسميا عرش البلاد خلال مراسم جرت اليوم.