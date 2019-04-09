956 مليون جنيه إيرادات نشاط مستهدف لشركات التجارة الخارجية للقابضة للنقل

عقدت الجمعيات العامة لشركات التجارة الخارجية، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى"، إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام"، ومصر للاستيراد والتصدير، ومصر للتجارة الخارجية، والتجارية للأخشاب، مصر لتجارة السيارات، لاعتماد الموازنات التخطيطية لشركات التجارة الخارجية الخمس عن العام المالى 2019 / 2020 برئاسة اللواء صلاح الدين حلمى عبد القادر " رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى " واستهدفت الشركات تحقيق إجمالى إيرادات مستهدفة للنشاط الأساسى خلال العام المالى للشركات نحو 956 مليون جنيه، مقابل 412 مليون جنيه محقق فى العام المالى السابق 2017 / 2018 بنسبة نمو 132 % .

وتوقع تحسن أداء تلك الشركات خلال العام المالى 2019 / 2020 بناءً على تنفيذ ومتابعة توجيهات رئاسة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بتفعيل أوجه التكامل بينها وبين الشركات التابعة والشقيقة فى مجالات تدبير احتياجات الشركات الشقيقة خاصة لشركة مصر لتجارة السيارات لتدبير احتياجاتهم من سيارات الركوب الملاكى والتكامل بين الشركات الشقيقة خاصة الشركة التجارية للأخشاب لتدبير احتياجات الشركات من الأثاثات والمهمات المكتبية وخاصة شركة مصر للتجارة الخارجية لتدبير احتياجات الشركات من أجهزة الحواسب الآلية ومشتملاتها وبشأن شركتى النصر للتصدير والاستيراد ومصر للاستيراد والتصدير تدبير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية، مما أدى إلى استهداف تحسن الأداء والمساهمة بدور فعال فى أداء الشركات وتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة .

وتستهدف الشركات الخمس صافى ربح بنحو مبلغ 78 مليون جنيه، مقابل 44 مليون جنيهً محقق فى العام المالى السابق 2017 / 2018 بنسبة نمو 77,3%.