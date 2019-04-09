8 مايو.. الحكم على 5 متهمين بقتل مواطن والشروع فى قتل آخرين بالأميرية

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 8 مايو المقبل، للنطق بالحكم على 5 متهمين بقتل مواطن، واستعراض القوة بالأميرية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولى وشادى رفقى عبدالفتاح، وأمانة سر شريف محمد وأحمد رفعت.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين "صبري إسماعيل، أحمد إسماعيل، باسم محمد، محمد إسماعيل، يوسف رمضان"، بقتل المجني عليه "م.ا" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، كما شرع المتهمين فى قتل المحنى عليه " أحمد محمود" والمارة بقصد ترويعهم وبث الرعب فى أنفسهم.