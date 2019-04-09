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12 معلومة عن التصحيح الإلكترونى لامتحانات أولى ثانوى.. تعرف عليها

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:30 ص
12 معلومة عن التصحيح الإلكترونى لامتحانات أولى ثانوى.. تعرف عليها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنفيذ منظومة التصحيح الإلكترونى لامتحانات الصف الأول الثانوى العام، اليوم السابع" يقدم فى 12 خطوة أبرز المعلومات عن التصحيح الإلكترونى للامتحانات.

1ـ تدريب الموجهين ومعلمى المواد الدراسية على التقدير الإلكترونى من متخصصين

2ـ التدريب انطلق الأحد 7 إبريل الجارى ويستمر حتى 16 إبريل الجارى.

3ـ توفير 50 مقرًا متسعًا ومجهزًا إلكترونيًا على أعلى المستويات لتصبح مقرات لتقدير امتحانات الصف الأول الثانوى على مستوى الجمهورية.

4 ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط جودة التقدير الإلكترونى.

5ـ وضع خطة توزيع خاصة بمقدرى المواد الدراسية بكل مقر تقدير.

6ـ تقدير الدرجات سيكون فى المدارس التي تتوفر بها بنية تكنولوجية بشكل جيد.

7ـ التدقير يبدأ من الساعة الثانية ظهرًا حتي الساعة الثامنة مساءً.

8 ـ توفر كل مديرية تعليمية 15 جهاز تابلت بشكل احتياطى فى كل مركز تصحيح على سبيل العهدة، وترد بعد انتهاء التصحيح.

9ـ تشكيل مجلس تقدير درجات مركزى على مستوى المحافظة برئاسة مدير المديرية بالمحافظة وعضوية كلٍ من وكيل المديرية، ومدير التعليم العام، ومدير التعليم الثانوى، ومدير التطوير التكنولوجي، والموجه العام للمادة الدراسية التي يتم تصحيحها.

10ـ  تشكيل مجلس إشراف لكل مقر تصحيح داخل المحافظة برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كلٍ من وكيل الإدارة التعليمية، ومدير مرحلة التعليم الثانوى، ومدير التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية، والموجة الأول للمادة الدراسية التي يتم تصحيحها، ومدير المدرسة التي ستكون مقر للتصحيح.

11ـ اختيار المقدرين من معلمى الصف الأول الثانوى ممن تتوافر لديهم مهارة التعامل مع الحاسب الآلى والخبرة والكفاءة .

12ـ تنفيذ عملية التقدير بكافة مقار التقدير فى الفترة  من 10 إلى 20 إبريل 2019.

 


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