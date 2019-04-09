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وكيل تعليم كفر الشيخ: عمل لجان مراجعة السلامة والأمان بالمدارس طول الأسبوع

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:15 ص
وكيل تعليم كفر الشيخ: عمل لجان مراجعة السلامة والأمان بالمدارس طول الأسبوع جانب من الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان
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عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً، مساء اليوم الإثنين، بالقاعة الصينية بمركز التطوير التكنولوجى، لمناقشة القرار الإدارى الذى تم مناقشته بديوان الوزارة برئاسة الدكتور محمد عمر،نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بناء على تعليمات من مجلس الوزراء برئاسة  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء، بشأن مراجعة كافة شروط السلامة والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية التابعة للمديريات، وتشكيل لجنة بصفة عاجلة لهذا الغرض.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، ووفاء عبدالله، مدير الشئون التنفيذية بالمديرية، والمهندس محمد السبكى، المدير العام للتعليم الفن، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، ومدراء الإدارات التعلييمية، ووائل الحداد مدير المركز التكنولوجى.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، خلال الاجتماع على سرعة مراجعة كافة شروط السلامة والأمان بالمدارس، والمنشآت التعليمية التابعة للمديرية، مشيرة إلى أنها شكلت اللجنة برئاستها وعضوية أعضاء من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والإدارة المركزية للأمن، وإدارة المتابعة، والشئون القانوية أو التوجيه المالى والإدارى، كما شكلت لجان ممثالة فى الإدارات التعليمية.

وأضافت وكيل الوزارة، أنها شددت خلال الإجتماع على مراجعة كافة شروط السلامة والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية، وعمل زيارات ميدانية لكافة المدارس خلال الأسبوع الجارى للوقوف على حالة السلامة والأمان بها، ونقل الرواكد بكافة أشكالها إلى مكان أمن تتوفر به أدوات السلامة المهنية والأمان ضد الحريق والسرقة، والوقوف على حالة البلاعات والبيارات داخل المدارس والقريبة من أسوارها، واتخاذ الإجراءات نحو تغطيتها بطريقة محكمة طبقاً للقواعد المهنية السليمة،كما شددت على التأكد من تثبيت عوارض الملاعب، حرصاً على سلامة الطلاب.

وقالت وكيل الوزارة ،سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويل الصرف الصحى بالمدارس إلى الصرف الصحى العمومى المغطى، والتأكد من صلاحية جميع مخارج الكهرباء " الفيش"، وتغطية كافة الأسلاك والوصلات الكهربائية وماقد يترتب عليه من حوادث صعق كهربائى، مؤكدة أنها شددت على عزل أى منطقة يتم بها إجراء صيانة أو إصلاحات داخل المدرسة بطريقة تحول دون تعرض الطلاب للخطر، وإعداد تقرير متضمن مدى صلاحية المدارس من ناحية السلامة والأمان للطلاب، وخطة الصيانة والإصلاح.

وأكدت وكيل الوزارة خلال الإجتماع، أن مدير الإداراة التعليمية هو رئيس اللجنة التي ستمر على كل المدارس التابعة للإدارة للتأكد من شروط السلامة والأمان بها،مشددة على عدم تواجد مدراء الإدارات التعليمية بمكاتبهم ، كما شددت على فتح المدارس طوال اليوم الدراسى ويستمر فتحها حتى الساعة التاسعة مساء، والسماح باللجان بزياراتها، كما شددت على مرور اللجان المشكلة على المدارس طوال أيام الأسبوع بما فيهم يومى الجمعة والسبت واعتبار هذين اليومين يومى عمل رسميين لأعضاء اللجان للتأكد من سلامة شروط السلامة والأمان بالمدارس.


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