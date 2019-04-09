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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:20 ص
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وفد تشادى رفيع المستوى يعرض على رجال الأعمال المصريين فرص الاستثمار

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 08:00 ص
وفد تشادى رفيع المستوى يعرض على رجال الأعمال المصريين فرص الاستثمار جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى
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تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الثلاثاء،"مائدة مستديرة مع وفد تشادى رفيع المستوى"، برئاسة أحمد محمد باشر – وزير الاقتصاد والتنمية الصناعية التشادى، وبعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد التشاديتين، لبحث أوجه التعاون المشترك وعرض قائمة بالمشروعات المتاحة بدولة تشاد على رجال الأعمال المصريين.

وكانت المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسى ونظيره التشادى إدريس ديبى، فى شهر سبتمبر عام 2017، قد شهدت إعلان الأخير حرص بلاده على تشجيع الاستثمارات المصرية فى تشاد، مشيرا إلى قرار حكومته بإعفاء رجال الأعمال المصريين من الحصول على تأشيرات دخول لتشاد فى إطار الحرص على جذب المستثمرين المصريين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم.

 


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جمعية رجال الاعمال




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