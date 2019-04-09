وزير النقل يتابع مع قيادات السكة الحديد مشروعات تحديث نظم الإشارات

كتب رضا حبيشى

التقى وزير النقل المهندس كامل الوزير -خلال اجتماعين منفصلين- الشركات المنفذة لعدد من مشروعات تحديث نظم الإشارات على بعض خطوط السكك الحديدية مثل خطوط (القاهرة/ الإسكندرية) و(بنى سويف/أسيوط)، و(أسيوط / نجع حمادي) لمتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بهذه المشروعات، وذلك فى إطار متابعة عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة النقل لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.

فى الاجتماع الأول التقى وزير النقل وفد شركة الستوم الفرنسية لمتابعة الموقف التنفيذى لتحديث نظم الإشارات على خط (بنى سويف/أسيوط)، والذى تنفذه الشركة بطول 250 كم، واستعرض مسئولو الشركة الموقف التنفيذى للمشروع حيث تم تشغيل أبراج أبو قرقاص ومغاغة ويتوالى إدخال الأبراج الأخرى الخدمة تباعًا.

ووجه كامل الوزير بتكثيف العمل والالتزام بالجدول الزمنى للمشروع وإزالة كل المعوقات والعمل على مدار الساعة والمتابعة المستمرة فى مواقع العمل من جانب المختصين من هيئة السكك الحديدية والاستشارى وموافاته بتقرير أسبوعى عن تقدم الأعمال بالمشروع.

وخلال اجتماعه مع وفد شركة تاليس الإسبانية العالمية، تابع المهندس كامل الوزير الموقف التنفيذى لمشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التى تنفذها الشركة وهى مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة/الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم وكذلك تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط أسيوط/نجع حمادى بطول ١٨٠ كم، حيث قدمت الشركة عرضًا تقديميا للموقف التنفيذى للمشروعين وعدد الأبراج التى دخلت الخدمة حيث تم دخول أبراج (قويسنا – بركة السبع – ايتاى البارود – منطقة عرب الرمل – محطة كفر الزيات) بخط القاهرة/الاسكندرية وسيتوالى دخول الابراج تباعًا بهذا الخط وفقًا للجدول الزمني، كما أنه جارى العمل بأبراج جزيرة شندويل والمراغة وطهطا وطما بخط أسيوط / نجع حمادي.

وكلف الوزير المسئولين بالسكك الحديدية بالتعاون مع الشركة المنفذه والاستشارى لإزالة كل التحديات بالمشروع وإلالتزام بالجدول الزمنى للمشروع.

وأكد كامل الوزير أن اللقاءات المقبلة مع كل الشركات المنفذة لمشروعات تحديث نظم الاشارات ستكون فى مواقع العمل وأنه سيتم تكثيف الأعمال للانتهاء منها نظرًا لأهميتها فى زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالى بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد القطارات فى اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة فى حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.