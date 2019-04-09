وزير المالية يشارك باجتماعات صندوق النقد ويلتقى لاجارد ومستثمرين

رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

غادر القاهرة اليوم، الثلاثاء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يرافقه أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ويمنى خطاب، معاون وزير المالية للسياسات المالية، ومى فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ونيفين منصور، مسئول ملف اليورو كلير، وذلك لحضور اجتماعات الربيع للبنك وصندق النقد الدوليين، فى الفترة من 11 إلى 15 إبريل الجارى بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويشارك وزير المالية، خلال الزيارة فى عدد من اللقاءات والمباحثات الثنائية المشتركة، ويحضر عدد من النقاشات والموائد المستديرة، حيث من المقرر أن يلتقى الوزير والوفد المرافق له كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، ووزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية، وكذلك رؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمسئولين عن برامج الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وكبار المسئولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، يسبقها اجتماع مع الدكتور حازم الببلاوى المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وعلى هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، يعقد د.معيط، العديد من اللقاءات الثنائية، أبرزها لقاءه مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادى لحكومة جنوب السودان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المتعلقة بالسلام، ومن المقرر أن يلتقي مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة سبل تمويل أهداف التنمية المستدامة واستعراض نظام الإصلاح وخطط التمويل الاستراتيجي.

كما يشارك وزير المالية في العديد من الموائد المستديرة مع عدد من المنظمات والشركات العالمية وكبرى المؤسسات الدولية علي رأسها اجتماعه مع رئيس مصلحة سك العملة البريطاني وكبار المسئولين بها، كما سيشارك أيضًا في عدد من الاجتماعات الخاصة بمجموعة العشرين إلى جانب مشاركته بالمائدة الوزارية المستديرة لمناقشة شبكات الحماية الاجتماعية الامنة من خلال تحسين فرص الاقتصاد، لخلق فرص عمل وتنمية راءس المال البشري وتفعيل شبكات حماية اجتماعية أمنة بمختلف الدول المشاركة.

ومن المقرر أن يشارك الوزير والوفد المرافق له في عدد من النقاشات والحوارات مع مؤسسات التصنيف الائتماني كمؤسسة فيتش وستاندرد أند بورز وموديز الى جانب مشاركتهم فى اجتماعات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومؤسسات التمويل المختلفة ومجموعات المستثمرين والبنوك، والتي من أبرزها بنك ستاندرد أند تشارترد وبنك بي إن بي باريبا وميريل لانش حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وما تحقق خلال الفترة الماضية من نجاحات وتقدم ينعكس في تقارير الأداء التي تصدر عن تلك المؤسسات والهيئات.