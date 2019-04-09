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وزير الطيران يستبعد كافتريات مبنى 3 لعدم تناسبها مع المظهر الجمالى لمطار القاهرة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:02 م
وزير الطيران يستبعد كافتريات مبنى 3 لعدم تناسبها مع المظهر الجمالى لمطار القاهرة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
كتب محمود عبد الغنى
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قام الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية مفاجئة بمطار القاهرة الجوى لمتابعة حركه السفر والوصول داخل المطار، والاطمئنان على حركة التشغيل وانتظامها فى ضوء كثافة التشغيل التى يشهدها المطار خلال هذه الفترة .

 

كما تفقد "المصرى" البوابات الإلكترونية الجديدة التى تم تنفيذها مؤخرا والتى ستسهل حركة دخول وخروج السيارات من وإلى المطار وتمنع تكدسها.

 

وخلال الجولة أبدى وزير الطيران بعض الملاحظات منها استبعاد الكافتريات المتواجدة أمام صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، والتى لا تتناسب مع المظهر الجمالى لمطار القاهرة، ولا تليق بالمكانة الحضارية للمطار باعتباره بوابة مصر الأولى وواجهته المشرفة أمام العالم.


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