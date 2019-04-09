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وزير الرى: ننظم ندوات للتوعية بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:00 ص
وزير الرى: ننظم ندوات للتوعية بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة من خلال اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائى اليوم، تنظم بشكل مستمر  ندوات توعية للتأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة، وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه.
 
وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتم توضيح حاجة قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة، اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية، إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال الاستغلال الأمثل لقطرة الماء وتعظيم الإستفادة منها للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية. 
 
وأشار عبد العاطى، إلى أنه يتم التعريف باستراتيجية الأربع تاءات والمتضمنة تنقية وتحسين نوعية المياه وتنميتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المواتية ومنها محور التوعية والتدريب ورفع الكفاءات لنشر الوعي المائي بين المواطنين خاصة على مستوى المرأة الريفية وربات البيوت لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.
 
 كما يتم مناشدة المرأة المصرية نحو تفعيل دورها الهام في توعية جموع المواطنين من أجل الحفاظ على ثروتنا المائية وترشيد استخدامها والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على نهر النيل ، والتأكيد على دور المسئولين من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث.

 


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