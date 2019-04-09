وزير الداخلية الإيطالى: "تركيا ليست عضوا فى الاتحاد الأوروبى ولن تكون"

كتبت فاطمة شوقى

قال وزير الداخلية الإيطالى، ماتيو سالفينى، إن "تركيا ليست عضوا فى الاتحاد الأوروبى ولن تكون كذلك".

ووفا لصحيفة "مومينتو إيطاليا" الإيطالية، قال سالفينى إن طلب تركيا الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبى تمت مراجعته، ولكن يجب إلغاء عملية وصولها إلى الاتحاد وانضمامها".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردغان دائما يسعى إلى الإنضمام للاتحاد الأوروبى، وهدد العام الماضى، بإجراء استفتاء شعبى على مشروع الإنضمام، قائلا إن تركيا لديها الكثير لتضيفه إلى الاتحاد الأوروبى.

ورفض الاتحاد الأوروبى طلب تركيا العديد من المرات منذ عام 1987.



