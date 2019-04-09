وزير التنمية المحلية: تقييم أى مشروع قبل تنفيذه لتحقيق الاستفادة للمواطنين

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن دور الوزارة يختلف عن أى وزارة أخرى لأن كل منها متخصصة فى عمل ما، ولكن وزارة التنمية المحلية متداخلة مع كافة الوزارات والمحافظات.

وأضاف شعراوى، خلال ورشة العمل للمانحين الدوليين، بالأمانة العامة للإدارة المحلية بجاردن سيتى، أن الوزارة حلقة وصل بين المركزية واللامركزية، وبين المخططات المركزية على مستوى الوزارات والمخططات المحلية فى كل محافظة.

وتابع شعراوى:"نعمل مع الوزارات من خلال هذه المخططات، وبصفة أساسية وزارة التخطيط، التى تمثل جزءا كبيرا من عملنا، كما أننا نعمل بشكل أساسى داخل القرى الأكثر احتياجا، ولدينا عمل خاص مع وزارة البيئة التى تمثل المحافظة على الصحة العامة والأمراض، وكذلك وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين على مستوى المدن والقرى، قائلا:"كل التنسيقات التى تتم يكون شركاء التنمية معنا خلالها".

واستطرد شعراوى:"بلاشك أن كل مشروع كان له تأثيرات إيجابية على المواطنين لاننا وشركاء التنمية نقيم هذه المشروعات قبل البدء فيها ونقيم نتائجها أيضا، للتأكد من تحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين".