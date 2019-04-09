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وزير التعليم العالى يتلقى تقريراً حول الجامعات الموفد إليها المبعوثين

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:58 م
وزير التعليم العالى يتلقى تقريراً حول الجامعات الموفد إليها المبعوثين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريراً الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول التخصصات العلمية والجامعات الموفد إليها المبعوثين، طبقا  لخطة البعثات للعام الأول 2017/2018، والعام الثانى 2018/2019 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 – 2022، التى تم اعتمادها مؤخراً.

وأشار التقرير إلى أن أبرز التخصصات التى سيتم إيفاد المبعوثين عليها، هى الطب بعدد 64 مبعوث، والعلوم 47 مبعوث، والطب البيطرى 44 مبعوث، والهندسة 43 مبعوث، والصيدلة 39 مبعوث، والزراعة 32 مبعوث.

وأشار التقرير لجهات الإيفاد من الجامعات المصرية فاحتلت جامعة أسيوط المقدمة بعدد 41 مبعوث، ثم جامعة طنطا بعدد 32 مبعوث، وجامعة المنصورة بـ 31 مبعوث، وجامعة الزقازيق بـ 24 مبعوث.

كما أوضح التقرير أهم الدول التى سيتم إيفاد المبعوثين إليها فجاءت إنجلترا فى المركز الأول بعدد 77 مبعوث، والولايات المتحدة 76 مبعوث، واليابان 39 مبعوث، وألمانيا 39 مبعوث، وكندا 20 مبعوث، وإسبانيا 19 مبعوث.

ولفت التقرير إلى اختيار 129 دارسة من الإناث و218 دارسا من الذكور.

ولفت التقرير إلى حرص قطاع الشئون الثقافية والبعثات على إيفاد المبعوثين المصريين إلى جامعات ذات تصنيف دولى مرتفع مثل جامعات أوهايو وفلوريدا بالولايات المتحدة، وجامعة نوتنجهام بإنجلترا، وجامعة لوفان البلجيكية، تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، التى تستهدف رفع المستوى العلمى للدارسين المصريين وكذا رفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية.

كما أكد التقرير على فتح باب التظلمات لمدة أسبوعين خلال الفترة من 7/4/2019 حتى 18/4/2019 ظهراً، حيث يتم تقديم التظلمات إلكترونياً على موقع الشئون الثقافية والبعثات وورقياً للإدارة المركزية للبعثات.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للإعلان بلغ (716) عضو، وتم اختيار (347) من المستوفين للشروط، وتم إجراء عملية التقييم والتحكيم الفني للمقترحات العلمية والبحثية إلكترونياً، فضلاً عن إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لضمان اختيار المبعوثين المتميزين فى التخصصات العلمية المقررة بالبعثات.

كما تم اختيار (85) بعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراه، و (62) بعثة إشراف مشترك لجمع المادة العلمية، فضلا عن عدد (200) مهمة علمية لما بعد الدكتوراه في العديد من التخصصات العلمية وتشمل: (الطاقة المتجددة، وتحلية موارد المياه، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة).

 

 

 


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