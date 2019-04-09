وزير الإسكان يكلف هيئة المجتمعات العمرانية بتنفيذ مجمعات صناعية بالصعيد

كتب أحمد حسن

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد من المشروعات بمدينة العاشر من رمضان.

وبدأ الدكتور عاصم الجزار، جولته بتفقد مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان، والذى يضم 383 ورشة صناعية، مُغذاة بالمياه والصرف ومزودة بنظام مكافحة الحريق، بمساحة 702 م2 للورشة (مقسمة إلى جزء مغطى بمساحة 432 م2 بالإضافة لفناء تابع بمساحة 270 م2 - والجزء المغطى عبارة عن بناء معدني بأبعاد 18 * 24 وارتفاع 8 م ومغطى بالصاج المعرج المعزول - والجزء المكشوف عبارة عن منطقة تحميل بأبعاد 18 * 15 م)، والورش موزعة على 3 مجمعات صناعية (127 ورشة بمجمع أ - 128 ورشة بمجمع ب – 128 ورشة بمجمع ج) وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 504 ملايين جنيه، ونسبة التنفيذ 76 %، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 128 ورشة بمجمع ج، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 128 ورشة بمجمع ب، وجارٍ تنفيذ 127 ورشة بمجمع أ.

وكلف الدكتور عاصم الجزار، قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإقامة مجمعات صناعية مماثلة بمدن الصعيد الجديدة، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمعرفة الاحتياجات الفعلية من الصناعات، والتى تتلاءم مع مدن الصعيد، من أجل تنمية هذه المدن، بما يتماشى مع سياسة الدولة فى توفير الفرص التنموية والاستثمارية المختلفة لأهلنا بالصعيد.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه يتم التنسيق مع المستثمرين، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتحديد الأنشطة التى سيتم تشغيلها بالورش، بحيث تنتج مستلزمات المصانع العاملة بمدينة العاشر من رمضان، من أجل تكامل المنظومة الصناعية بالمدينة، وضمان توزيع منتجات هذه الورش.