video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف ينيب وكيله لحضور "الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية" بكازخستان

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 01:20 ص
وزير الأوقاف ينيب وكيله لحضور "الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية" بكازخستان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق
أناب الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف  عنه  الدكتور السيد حسين عبد الباري سليمان وكيل الوزارة لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف في حضور مؤتمر الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بدولة كازاخستان.
 
يعقد المؤتمر، تحت عنوان: "دور الشباب في بناء الأوطان" والمنعقد  بمقر الجامعة بمدينة ألماطي بكازاخستان يوم 10/ 4 / 2019م.
 
من جانبه أشاد وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة أن، جهود الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازخستان وأثرها في وسط آسيا كلها ، وجهود المركز الإسلامى بدولة تنزانيا التابع لوزارة الأوقاف المصرية ، وهدفنا سلام الإنسانية ،  ومحاصرة الفكر المتطرف  ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، ونشر الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح ، واسترداد الخطاب الدينى من جماعات التطرّف ، ومواجهتهم بالحجة والبرهان أينما وجدوا .
 
 
واشار الوزير، الى ان الوزارة ستعمل على تفكيك الفكر المتطرف أينما وجد ، لأن خطر التطرّف كبير  وشره مستطير ، وعدواه متجاوزة الحدود.
 
وأشار الوزير، أن الوزارة لديها من الوسائل المتعددة  ما يعينها على القيام بذلك ، من خلال موفديها ومبعوثيها إلى مختلف دول العالم ، ومن خلال الخطبة المترجمة التي تتم ترجمتها الآن باثنتي عشرة لغة ، إضافة إلى إصداراتها المترجمة إلى سبعة عشرة لغة ، وصفحاتها  الإلكترونية على مواقع التواصل باللغات المختلفة ، ومؤتمراتها الدولية  ، ومسابقاتها العالمية  ، ومن خلال جهود أكاديمية الأوقاف الدولية ، ومنتديات وزارة الأوقاف التثقيفية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأوقاف تطلق 3 قوافل دعوية إلى المنيا والبحيرة ومرسى مطروح

الأوقاف تفتح باب التعيين لوظيفة إمام وخطيب وتخصص بندا لذوى الاحتياجات الخاصة

وزاره الاوقاف

الجامعة المصرية

كازخستان

مواجهة التطرف

سيد عبدالبارى




لا تفوتك
ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة