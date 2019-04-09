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الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:05 م
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وزير الأوقاف يدين الحادث الإرهابى الجبان بالشيخ زويد

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 10:00 م
وزير الأوقاف يدين الحادث الإرهابى الجبان بالشيخ زويد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من يقدم على سفك دماء الأبرياء بتفجير نفسه منتحرا يعجل بنفسه إلى غضب الله "عز وجل"، وهو إجرام يتنافى مع الدين والوطنية والإنسانية.
 
 
وأدان  الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحادث الإرهابي  الجبان الذى وقع اليوم الثلاثاء  بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد.
 
واكد الوزير أن الإسلام بريء من كل هذه الأعمال الإجرامية ، وأن من يقدم على سفك دماء الأبرياء بتفجير نفسه منتحر يعجل بنفسه إلى غضب الله (عز وجل) ، وأن سفك دماء الأبرياء وترويع الآمنين من أكبر الكبائر .
 
و ثمّن ما يقوم به رجال الأمن من تضحية وبسالة في أداء واجبهم ، محتسبا شهداءهم والشهداء الأبرياء من المواطنين عند الله تعالى ، سائلا الله (عز وجل) لهم واسع الرحمة والمغفرة ولأسرهم الصبر والسلوان وخالص العزاء ، داعيا الله (عز وجل) أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .
 
 

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