وزيرة البيئة تفتتح معرض "تحول الطاقة فى ألمانيا" بالمتحف المصرى

كتبت آية دعبس

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، معرض تحول الطاقة فى ألمانيا والذى يقيمه منتدى القاهرة للتغير المناخى فى المتحف المصرى، بحضور زونكه سيمون، نائب رئيس البعثة الألمانية بالقاهرة، وصباح عبد الرازق مدير المتحف المصرى وسوبر سبيرجر المسئول عن منتدى القاهرة للتغير المناخى، وعدد من زوار المتحف.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تقوم بدور محورى فى مفاوضات تغير المناخ خاصة خلال فترة رئاستها السابقة لمجموعة الـ77 والصين بالإضافة إلى التزامها نحو الدول الأفريقية مع توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى، وقد اتضح ذلك خلال مفاوضات المناخ فى مؤتمر تغير المناخ ببولندا COP 24، مشيدة بالتعاون مع ألمانيا سواء فى المفاوضات أو نقل الخبرات.

وأشارت إلى أن مصر تعى التزامها الدولى فى مجال تغير المناخ فى إطار اتفاق باريس للمناخ، إلى جانب مراعاة استراتيجية التنمية مما تطلب دمج هذين البعدين فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن وزارة البيئة تقوم بدورها على المستوى الدولى فيما يخص المفاوضات والالتزامات فى نفس الوقت الذى تقوم به بمجموعة من الإجراءات لدمج مراعاة قضية التغيرات المناخية فى مجالات التنمية وإقامة حوار مجتمعى مع الشباب والمجتمع المدنى للتوعية بها.

وأشادت وزيرة البيئة، بالتعاون مع ألمانيا فى مجال حماية البيئة، فى إطار حرص الوزارة على العمل مع الشركاء سواء على المستوى المحلى أو الدولى، مؤكدة أن منتدى القاهرة للتغير المناخى يعد أحد الآليات الهامة للتعاون مع السفارة الألمانية بهدف خلق حوار مجتمعى حول التغيرات المناخية والتوعية وآثارها على الفرد والمجتمع، وآليات مواجهتها بالتكيف والتخفيف منها، وتبادل المعارف والخبرات مع الدول الأخرى وخاصة ألمانيا فى مجال حماية البيئة.

ومن جانبه، أشار زونكه سيمون، نائب رئيس البعثة الألمانية بالقاهرة، إلى أن اختيار المتحف المصرى لإقامة المعرض لاستكمال مسيرة المصرى القديم والذى يعد رائدا فى استخدام الطاقة الشمسية وذلك يتضح فى تصميم المبانى، وأشاد بالتعاون مع مصر أحد الدول الهامة فى الدفع بمفاوضات تغير المناخ والتى تبذل مجهودات ملحوظة لدعم الدول النامية فى هذا المجال.