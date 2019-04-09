هيئة الاستثمار تفوز بجائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط

كتب عبد الحليم سالم

فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للعام الثاني علي التوالى بالمركز الأول كأفضل هيئة استثمار نجحت فى جذب أفضل مشروع استثمارى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2018 وذلك من خلال جائزة الاستثمار المقدمة من وزارة الاقتصاد الإماراتية على هامش حفل التكريم المقام خلال فعاليات الدورة التاسعة لملتقى الاستثمار السنوي AIM2019 المنعقد بإمارة دبي الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 8-10 ابريل 2019، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقد تسلمت علا القبرصي، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الجائزة نيابةً عن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، و محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك خلال مشاركتها على رأس وفدٍ من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الملتقي.

ووجهتعلا القبرصى، الشكر الى دولة الامارات الشقيقة حكومةً وشعباَ، مؤكدة على تميز وعمق العلاقات بين البلدين، مشيرةً إلى أنها باتت تمثل نموذجاً يُحتذي به في العلاقات العربية على كافة الأصعدة.

ويقوم ملتقى الاستثمار السنوى بدبى بتجميع عدد من أهم المشروعات الاستثمارية المقامة وفقاً لأحكام قوانين الاستثمار من مختلف البلدان على مستوى العالم، ويتم تقسيم العالم إلى 9 مناطق يتم اختيار خبير دولى لكل منطقة، وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة تضم الخبراء الذين يتولوا مهام تقييم هذه المشروعات، ويتم الاختيار بناء على اسس محددة من جانبهم بعدها يتم تكريم هيئة الاستثمار بالدولة المقام بها المشروع الفائز وذلك تقديراً واعترافاً بما قدمته تلك الهيئة من انجازات في جذب مشروعات استثمارية تساهم في النمو الاقتصادي لهذا البلد بالاضافة إلى استراتيجياتها الناجحة في تشجيع الاستثمار .

الجدير بالذكر، ان فوز الهيئة لهذا العام من خلال مشاريع مصر العملاقة التي نفذتها شركة سيمنز والتي اتاحت الكهرباء لأكثر من 40 مليون مواطن وتم تنفيذ المشروع بتوليد 14.4 جيجا وات فقط في 27.5 شهر.