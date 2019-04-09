نيويورك تايمز: ترامب سخر من حجم أذان مدير جهاز الخدمة السرية ونعته بـ"الغبى"

كتبت: إنجى مجدى

فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رحيل مدير جهاز الخدمة السرية رادولف أليز، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن علاقة متوترة جمعت الرجلين منذ البداية، حتى أن مصادر كشفت عن سخرية الرئيس من حجم أذان أليز.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير الثلاثاء، أن الرئيس ترامب اتجه للتخلص من الرتب العليا فى وزارة الأمن الداخلى، بعد يوم من إجبار الوزيرة كيرستين نيلسن، على الاستقالة حيث سارع بتطهير قيادة الأمن والهجرة فى البلاد.

وقال مسئولون حكوميون، تحدثوا للصحيفة شريطة عدم ذكر اسمائهم، أن ما لا يقل عن أثنين أو أربعة من كبار مسئولى الوزارة سيغادرون مع نيلسن، بينهم مدير جهاز الخدمة السرية التابع لوزارة الأمن الداخلى، وهذه الإقالات تعكس إحباط متزايد لدى ترامب بشأن تعامل إدارته مع الهجرة وغيرها من قضايا الأمن.

وأوضح مسئولون، أن ترامب ليس راضيا عن أداء أليز منذ فترة، إذ كان مقتنعا بأنه لم يكن يحظى بشعبية بين العملاء من الخارج. وبحسب مصادر مطلعة فأن الرئيس سخر من هيئة أليز، واصفا إياه بالغبى بسبب حجم أذانه.

وأضافت "نيويورك تايمز"، أن هذه التغييرات تشير إلى أن ترامب لا يزال يبحث عن فريق قادر على تحقيق رغبته فى اتباع نهج أكثر صرامة بشان الهجرة.