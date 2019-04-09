نقابة المعلمين تقرر صرف دفعة معاشات إبريل للأعضاء وتأجيل الورثة

كتبت آية دعبس

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف دفعة معاشات المعلمين عن شهر إبريل للأعضاء.

وقال مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه سوف يتم صرف المعاشات للورثة قريباً.

وكان أحمد الشربينى، وكيل النقابة العامة للمعلمين، قد قال إن النقابة لم تحدد بعد موعد صرف دفعة معاشات أبريل، وذلك نتيجة لعدم توافر إجمالى المبالغ المستحقة لتلك الدفعة حتى الآن، موضحا أنه من المنتظر أن يتم توفير السيولة المالية اللازمة لسداد الدفعة لأصحاب المعاشات، خلال أسبوع، ومن ثم يتم الإعلان عن موعد الصرف للأعضاء.