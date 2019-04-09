"نائب وزير الزراعة" تبحث زيادة الصادرات المصرية إلى أستراليا

كتب عز النوبى

بحثت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، خلال اجتماعا مع الدكتور جلين ادموندز – المستشار الزراعى بسفارة استراليا بالمملكة العربية السعودية، زيادة أوجه التعاون المشترك بين مصر واستراليا فى مجال تنمية الثروة الحيوانية ووضع آليات وضوابط استيراد اللحوم والحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى من أستراليا.

وأكدت محرز أهمية استمرار التعاون بين البلدين، حيث إن استراليا من الدول المتقدمة فى مجال تنمية الثروة الحيوانية وبها العديد من المجازر المعتمدة لتوريد اللحوم المشفاة المجمدة والمبردة ولحوم الضأن إلى مصر ويتم تطبيق القواعد اللازمة للتأكد من سلامة المنتجات الحيوانية المصدرة وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها وتقوم الحكومة الاسترالية بإرفاق شهادة معتمدة بالذبح الحلال مع اللحوم المصدرة من المنظمات الإسلامية المعتمدة من جمهورية مصر العربية.

وأضافت" نائب وزير الزراعة" أنه تم الاتفاق على إجراء تجربة مبدئية للتأكد من أطول فترة صلاحية للحوم المستوردة وتحديد المحاور المختلفة لمدخلات التجربة وسيتم دعوة الجهات المعنية لاجراء تجربة تأكيدية لضمان الحصول على لحوم ذات جودة عالية وباسعار مناسبة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مجال تصدير اللحوم من استراليا

وقد أفاد المستشار الزراعى الاسترالى، بأنه يتم حاليا استيراد الموالح والعنب من مصر وقد تمت الموافقة علي استيراد التمور المصرية وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

وفي نهاية الاجتماع طالبت " محرز " الجانب الاسترالى بدراسة إمكانية استيراد الأسماك البحرية وأسماك المياه العذبة وخاصة من بحيرة البردويل حيث تتميز اسماكها بالجودة العالية وبتم تصديرها الي دول الاتحاد الأوروبى.