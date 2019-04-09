نائب إيرانى مهددا ترامب: انتظر توابيت جنودك بمطارات واشنطن

كتبت إسراء أحمد فؤاد

هدد النائب الإيراني المتشدد كريمي قدوسي، ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب تصنيف الحرس الثورى الايرانى بالإرهابي في الولايات المتحدة قائلا "يبدو أن ترامب والبيت الابيض عليهم أن يتأهبوا لاستقبال توابيت الجنود الأمريكيين في مطارات واشنطن".





وفي تصعيد كبير في التوتر بين البلدين، أضاف قدوسي عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، بحسب وسائل إعلام إيرانية أن "ترامب لن تكون لديه فرصة للعودة للبيت الابيض فالطائرات ستهبط واحدة تلو الاخري لارسال جثامين القوات الأمريكية في المنطقة إلى الولايات المتحدة".

وتابع المسئول الايراني "ترامب كان ينتظر انضمام إيران الي معاهدة مجموعة العمل المالي لمكافحة الارهاب وغسيل الاموال FATF ثم الاعلاان عن الحرس الثوري بالارهابي.

وأقر البرلمان الإيراني بالإجماع مشروع قانون ينص على التعامل مع القوات الأمريكية في المنطقة على أنها إرهابية ردا علي اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الاثنين، إدراج الحرس الثوري الإيراني رسميا على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، والتي تعتبر الأولى من نوعها تجاه جيش نظامي لدولة أخرى.

وفي اول تعلق قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إن "أمريكا لن تجني شيئا من وراء ممارساتها الخبيثة وسيرتد عليها كيدها ضد الحرس الثوري وإيران".