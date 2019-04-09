ميركل تجتمع مع ماى فى برلين لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

برلين (أ ش أ)

اجتمعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فى برلين؛ لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن الاجتماع دام قرابة الساعة والنصف، إلا أن ماى وميركل لما يدليا بأى تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع.

ومن المقرر أن تتوجه ماى إلى باريس فى وقت لاحق اليوم للاجتماع بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قبيل الاجتماع الطارئ لزعماء الاتحاد الأوروبى فى بروكسل المقرر عقده غدا الأربعاء، والذى سيحدد الشروط والمدة التى سيستغرقها أى تمديد لعملية البريكست.

وكانت ماى طلبت فى ‏الخامس من أبريل ‏الجارى من ‏الاتحاد الأوروبى ‏إرجاء عملية ‏الخروج حتى ‏الثلاثين من يونيو المقبل، ومن المقرر فى ‏الوقت الراهن أن ‏تغادر المملكة ‏الاتحاد الأوروبى ‏يوم 12 أبريل ‏الجاري، بينما لم ‏يوافق البرلمان ‏البريطانى على ‏خطة للانسحاب ‏من الاتحاد حتى ‏الآن.