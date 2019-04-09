video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميركل تجتمع مع ماى فى برلين لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 03:25 م
ميركل تجتمع مع ماى فى برلين لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ميركل وماى
برلين (أ ش أ)
إضافة تعليق

اجتمعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فى برلين؛ لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست".

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن الاجتماع دام قرابة الساعة والنصف، إلا أن ماى وميركل لما يدليا بأى تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع.

ومن المقرر أن تتوجه ماى إلى باريس فى وقت لاحق اليوم للاجتماع بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قبيل الاجتماع الطارئ لزعماء الاتحاد الأوروبى فى بروكسل المقرر عقده غدا الأربعاء، والذى سيحدد الشروط والمدة التى سيستغرقها أى تمديد لعملية البريكست.

وكانت ماى طلبت فى ‏الخامس من أبريل ‏الجارى من ‏الاتحاد الأوروبى ‏إرجاء عملية ‏الخروج حتى ‏الثلاثين من يونيو المقبل، ومن المقرر فى ‏الوقت الراهن أن ‏تغادر المملكة ‏الاتحاد الأوروبى ‏يوم 12 أبريل ‏الجاري، بينما لم ‏يوافق البرلمان ‏البريطانى على ‏خطة للانسحاب ‏من الاتحاد حتى ‏الآن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تريزا ماى: الفرصة مازالت سانحة للتوصل لحل وسط مع المعارضة بشأن البريكست

ميركل

تيريزا ماى

برلين

المانيا

البريكست

الاتحاد الاوروبى




لا تفوتك
انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة لعطل فى الكهرباء بمحطة شمال حلوان

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

استجواب قاسى لفيس بوك وجوجل أمام الكونجرس لوقف خطاب الكراهية الإلكترونى

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

فيديو.. مجلس الشيوخ ليس اختراعا جديدا.. مقترح المادة ينص على غرفة تشريعية ثانية تساهم فى إعداد التشريعات قبل إقرارها بشكل نهائى من مجلس النواب.. والنظام معمول به معظم دول العالم أبرزها أمريكا وبريطانيا

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

كامل الوزير بعد شهر من توليه مسئولية إنقاذ السكة الحديد.. 6 جولات ميدانية وإعادة فتح أنفاق المشاة المغلقة منذ 8 سنوات بمحطة مصر.. زيادة إيراد القطارات العادية لـ 1700% عقب رفعه غرامات التهرب من التذاكر

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فان ديك يفاجئ جماهير ليفربول باختيار "الخائن" الأفضل بالدوري الإنجليزي

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

فيديو وصور.. "السكوتر" وسيلة مواصلات رخيصة وسياحية بشوارع واشنطن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة