موجز6.. استشهاد ضابطين وفردى شرطة و3 مواطنين عقب تفجير انتحارى بالشيخ زويد

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، استشهاد ضابطين وفردي شرطة و3 مواطنين عقب تفجير انتحارى نفسه بالشيخ زويد.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..









أثناء قيام قوة أمنية بإجراء عملية تمشيط بمنطقة السوق بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، قام شخص انتحارى يبلغ من العمر حوالى 15 عاما بتفجير نفسه بالقرب من القوة الأمنية.









اعترف الإخوانى المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، بهجت صابر، بحالة الرعب التى تعيشها جماعة الإخوان فى الخارج، مشيرا إلى أن قيادات الجماعة فى تركيا وماليزيا يخشيان أن تقدم حكومتا البلدين على تسليمهم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن تم تسليم أحد أعضاء الإخوان خلال الفترة الماضية من قبل السلطات التركية.









قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "لابد من تحصين هذا البرلمان فى ظل وضع مادة بالتعديلات الدستورية تنص على لكوتة للمرأة".









تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع مرافعة النيابة العامة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.









قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إن السلطة القضائية سيكون لها الاستقلال المالى والإدارى فى إطار التعديلات الدستورية التى تنظرها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مضيفًا: "لن يخرج نص من هذا المجلس يمس استقلال السلطة القضائية".









فوجئ بعض طلاب الصف الأول الثانوى خلال أدائهم الامتحان الإلكترونى الأول باختلاف كبير فى الأسئلة عن سابقتها فى المنظومة القديمة للامتحانات، كما أكد البعض أنها أسئلة من خارج المنهج، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات ما يوضح طبيعة الأسئلة والهدف منها.









شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، المرحلة الرئيسية للمناورة "بدر 2019" مع الرماية بالذخيرة الحية التى تنفذها وحدات من الجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع الأفرع الرئيسية و التى تستمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وتزامنا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء .









كشف تقرير صادر اليوم عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشان مؤشرات قطاع الاتصالات فى الربع الرابع لعام 2018، حيث كشف عن وصول حجم مشتركى المحمول فى ديسمبر 2018 إلى 93.78 مليون مقارنة بنحو 101.27 مليون فى أكتوبر عام 2018.









أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس حتى الآن لم يننته من صياغة التعديلات الدستورية المُقترحة بشكل نهائى، قائلا "لم ننته من الصياغات، وستخرج بما يرضى الرأى العام وجميع النواب".









كشف صلاح العبد أمين الصندوق بالغرفة التجارية ورئيس شعبة الحلويات، أن أسعار الحلويات هذا الموسم ستقل عن العام الماضى بنسبة 10%، مرجعا ذلك إلى ثبات سعر الصرف بالنسبة للدولار، وتراجعه خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى ثبات واستقرار أسعار بعض مكونات الإنتاج.

قالت صحيفة Boldsky فى تقرير لها أن البندق يعتبر من المكسرات الغنية بالبروتين، والدهون، والفيتامينات، والمعادن، التي تفيد صحتك إلى حد كبير، حيث يحتوى البندق على نكهة حلوة، ويمكن أن يؤكل فى شكل خام، أو مطحون، أو مشوى، مما يجعله إضافة لذيذة للعديد من الأطباق.

تزينت صالة 4 بمطار القاهرة الدولى بأعلام الدول الـ24 التى يشارك منتخباتها فى منافسات بطولة الأمم الإفريقية، استعدادا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى حفل سحب القرعة لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر إقامتة يوم الجمعة القادم الموافق 12 إبريل، تحت سفح الأهرامات بمحافظة الجيزة، فى حفل ضخم يضم العديد من رموز اللعبة المحليين والقاريين.

آرون فريزر شاب فى أواخر العشرينات لم تكن طفولته عادية على الإطلاق، حيث شهد فى عمر الثلاثة سنوات جريمة بشعة لن تمحى من ذاكرته، وهى مقتل والدته على يد والده، لكن لصغر سنه حينها، لم يصدقه أحد، عندما حاول أن يخبرهم بما شاهده عندما اختفت أمه وكان الجميع يبحث عنها.

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتدخل من قريب أو بعيد فى شأن التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، قائلا: "لقد قلت مرارًا وتكرارًا وأؤكد عليها من جديد، بأن الرئيس لم يتدخل فى التعديلات ولم يطلبها بل وكانت نبتًا نيابيًا خالصًا، وبدأت منذ السنة الأولى لمجلس النواب".

بعد الموجة الحارة التى شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، والتى بدأت فى الانكسار من اليوم الثلاثاء، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس غدا الأربعاء ، وينشر "اليوم السابع" لقرائه فى نقاط مبسطة تفاصيل وتوقعات حالة الطقس غدا الأربعاء كما يلى .

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الأمن وافق على حضور 30 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب افريقى المقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب.

تجوّل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فى عددٍ من المواقع المختلفة، بمدينة الجلود بالروبيكي؛ لمتابعة أعمال الإنشاءات بالمراحل المختلفة، وكذا الوقوف على موقف المصانع والورش والمدابغ التى تم تشغيلها، وبرفقته المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

زيارة مرتقبة يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السنغال الخميس المقبل، وذلك بعد اختتام زيارته التى يجريها حالياً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يعقبها زيارة قصيرة إلى كوت ديفوار.

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 16 متهماً للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لاتهامهم بالانضمام لتنظيم إرهابي.