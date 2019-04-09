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منظمة العمل العربية تعلن غدا تفاصيل مؤتمر العمل العربى الـ46 بمؤتمر صحفى

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 11:16 ص
منظمة العمل العربية تعلن غدا تفاصيل مؤتمر العمل العربى الـ46 بمؤتمر صحفى فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية
كتب محمود راغب
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يعقد فايز المطيرى، المدير العام لمنظمة العمل العربية، غدا الأربعاء، مؤتمر صحفى بمقر المنظمة، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر العمل العربى فى دورته الـ46، والمقرر انعقاده خلال الفترة من  14 حتى 21 إبريل الجارى.

ويأتى المؤتمر الصحفى بهدف التعريف وتسليط الضوء على البنود الهامة للمؤتمر خاصة محور مناقشات الدورة وهو تقرير المدير العام لهذا العام حول "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة" وكذلك البنود الفنية والتقارير المدرجة فى جدول أعمال الدورة.

ويأتى مؤتمر العمل العربى، الذى تعقده منظمة العمل العربية فى دورته الـ "46" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ويعقد فى الفترة من 14 حتى 21 إبريل الجارى، بمشاركة وفود ووزراء العمل بالوطن العربى.

 

 


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