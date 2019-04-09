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منظمة السياحة العالمية: فرنسا تتصدر العشر وجهات الأولى فى 2018

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 04:00 ص
منظمة السياحة العالمية: فرنسا تتصدر العشر وجهات الأولى فى 2018 باريس
كتبت آمال رسلان
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كشف الدكتور سعيد البطوطى عضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، والمستشار الاقتصادى بمنظمة السياحة العالمية، عن بعض الأرقام التفصيلية حول حركة السياحة العالمية، خلال عام 2018، وفقا لرصد منظمة السياحة العالمية، حيث بلغ عدد السائحين على مستوى العالم 1403 ملايين سائح، بنسبة نمو 5,6% عن عام 2017.

وقال البطوطى لـ"اليوم السابع"، إن منطقة أوروبا كان لها نصيب الأسد من حركة السياحة العالمية، حيث سجلت خلال عام 2018 عدد 712,6 مليون سائح، تلتها منطقة آسيا والباسيفيك، بعدد 342,6 مليون سائح، ومنطقة الأمريكتين والكاريبى عدد 217,2 مليون سائح.

فى حين احتلت منطقة الشرق الأوسط، صدارة قائمة معدلات النمو خلال عام 2018، مقارنة بعام 2017، بمعدل نمو 10,3%، تلتها منطقة أفريقيا 7,3%.

فى حين جاء ترتيب الوجهات السياحية العشرة الأولى عام 2018، من حيت عدد السائحين، فرنسا فى المقدمة بعدد 93,6 مليون سائح، ثم سبانيا 83 مليون سائح، والولايات المتحدة الأمريكية 82,2 مليون سائح، والصين 62 مليون سائح، وإيطاليا 61,2 مليون سائح، وتركيا 46,1 مليون سائح، والمكسيك 41,7 مليون سائح، وألمانيا 39 مليون سائح، وتايلاند 38,5 مليون سائح، ثم المملكة المتحدة 35,7 مليون سائح.


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