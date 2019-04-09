"ملك" تلميذة ببنى سويف موهوبة فى الرسم وتحلم بإقامة معرض فنى

بنى سويف أيمن لطفى

تعددت مواهب الطلاب فى مدارس بنى سويف، حيث تضم المدرس العديد من الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات "الفنية، الرياضية، الدينية والثقافية"، الذين شاركوا فى المسابقات وحصدوا الجوائز والشهادات.

وقالت الطالبة ملك محمد يوسف تلميذة بالصف السادس الابتدائى بمدرسة القومية الابتدائية ببنى سويف، إنها بدأت ممارسة الرسم فى مرحلة الروضة بمحاولات لرسومات بسيطة مثل القلوب والزهور والشجر باستخدام القلم الرصاص، وفى الصف الأول الابتدائى وجهتنى شقيقتى الكبرى إلى الطريقة الصحيحة فى استخدام وتنسيق الألوان المختلفة، وتمكنت من رسم الأشخاص، وكذلك مشاهير شخصيات الكرتون التى كنت أشاهدها على شاشة التليفزيون واحتفظ بها فى ذاكرتى.

وأضافت: "لاحظت معلمة التربية الفنية موهبتى وحظيت باهتمام خاص منها خلال الحصص ووجهتنى إلى طريقة تنسيق الألوان بشكل صحيح وعندما أتقنت الرسم وحصلت على الدرجات النهائية فى حصة التربية الفنية وتوقيع المعلمة " رسم ممتاز مع الشكر يا فنانة"، وشاركت بأعمالى فى مسابقات النشاط الفنى بالمدرسة خلال المناسبات المختلفة مثل عيد الأم وانتصارات اكتوبر وغيرها وحصلت على أفضل لوحة فنية وشهادة تقدير".

وتابعت ملك: فى الصفين الخامس والسادس شاركت فى ورشتى عمل بقصر الثقافة ومدرسة الصناعات الميكانيكية بمدينة بنى سويف العاصمة وحصلت على شهادتى تقدير فى ختامهما علاوة على تكريمى ومنحى شهادة تقدير من إدارة المدرسة، بالإضافة إلى حصولى على شهادات تقدير من إدارة الموهوبين والتعلم الذكى ونقابة المعلمين عن مشاركاتى فى بعض المسابقات.

وأردفت: أحظى بدعم ورعاية من المهندس عبدالمعطى محمد مدير المدرسة و"ميس نجوى " معلمة التربية الفنية و" ميس رانيا مصطفى " مسؤول رعاية الموهوبين بالمدرسة والتى تصطحبنى للمشاركة فى المسابقات المختلفة، وذلك فضلا عن تشجيع والدتى والتى طالبتنى بتنظيم وقتى من خلال ممارسة هوايتى فى الرسومات لمدة ربع ساعة يوميا بعد الانتهاء من المذاكرة وأجده وقتا كافيا إلى جانب حصة الرسم بالمدرسة، إذ أتمنى الالتحاق بكلية الطب لاتخرج طبيبة أعالج المرضى خاصة الفقراء منهم إلى جانب ممارسة هوايتى فى الرسومات وإقامة معرض فنى لعرض لوحاتى على الجمهور.























































