مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن تراث الحضارة الإسلامية فى روسيا

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم مركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية، ندوة "تراث الحضارة الإسلامية في روسيا عبر العصور"، بمشاركة أساتذة وباحثين من مصر وروسيا، وذلك الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس الموافق 11 إبريل بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تتناول الندوة، تراث الحضارة الإسلامية في روسيا عبر العصور من خلال عدة مشاركات؛ منها الروس في كتابات الرحالة والجغرافيين العرب، وجهود العلماء المسلمين في نشر الإسلام والثقافة الإسلامية في الأقاليم الروسية، ورحلة الشيخ عياد الطنطاوي ودوره في تأسيس دراسات اللغة العربية والحضارة الإسلامية في روسيا، والمخطوطات العربية في المكتبات الروسية، وتراث العمارة والفنون الإسلامية في المتاحف الروسية، وجهود الاستشراق الروسي في دراسات الحضارة الإسلامية، والأثر الإسلامي في الأدب الروسي الحديث.

و على صعيد اخر ، ينظم مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات المعلوماتية بمكتبة الإسكندرية، ومبادرة "تبديل"، فعالية بعنوان "قيادة الدراجات في الواقع الافتراضي"، وذلك يومي 15 و16 إبريل 2019، في إطار مشروع "قيادة الدراجات كوسيلة نقل في إفريقيا" المُمول من قِبل مؤسسة Future Earth.

وسيتم خلال الحدث، محاكاة قيادة الدراجات الهوائية على كورنيش الإسكندرية، باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي، من خلال تصميم مقترح لمسار ثلاثي الأبعاد للدراجات على الكورنيش، عن طريق استخدام دراجة هوائية مثبتة وارتداء المعدات المخصصة لتكنولوجيا الواقع الافتراضي، والتي سوف تتيح للجمهور الشعور بتجربة حقيقية لقيادة دراجة هوائية على المسار الثلاثي الأبعاد المصمم للكورنيش.

وستكون هذه التجربة متاحة للجمهور من خلال التسجيل في مقر الحدث في نفس اليوم.

ويهدف مشروع "قيادة الدراجات كوسيلة نقل في إفريقيا"، إلى طرح وتشجيع فكرة استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة مواصلات مستدامة في الإسكندرية بديلاً عن السيارات، وتحت مظلة المشروع أقيمت في شهر سبتمبر الماضي ورشة عمل نتج عنها مقترح لتصميم مسارات للدراجات في مناطق محددة على كورنيش الإسكندرية، وطُرح التصميم المقترح للمسار على الجمهور السكندري ولاقى ردود فعل إيجابية من الكثيرين من المتخصصين والأكاديميين أو الهواة.

جديرًا بالذكر، أن استخدام الدراجات الهوائية له العديد من الفوائد على الصعيد الشخصي والمجتمعي والبيئي، ورغم الاهتمام بفكرة ركوب الدراجات مؤخرًا في مصر كوسيلة مواصلات أو كرياضة يومية أو اسبوعية، فإن الفرصة لم تتح للعديد من الأشخاص لتجربة قيادة الدراجة الهوائية في مسار محدد لذلك بشوارع المدينة.