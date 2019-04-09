مدير تعليم الإسماعيلية يناقش آليات الأمن والسلامة المهنية للمنشأت التعليمية

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

ناقش الدكتورخالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء مع المهندس محمد عبدة مديرعام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية توفير آليات الأمن والسلامة المهنية لجميع المدارس والمنشات التعليمية تنفيذا للأمر الصادر من نائب وزيرالتعليم لشئون المعلمين، وذلك فى حضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية.

وأوضح الدكتورخالد خلف مدير المديرية خلال اللقاء أنه أتفق مع رئيس فرع الأبنية على متابعه التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالإدارات التعليمية المختلفة، مشيراإلى البدء بالمدارس التى تحتاج إلى الصيانة البسيطة أو المبانى القديمة، كما تم عرض اللجان التى تم تشكيلها من قبل هيئة الأبنية التعليمية لمتابعه تنفيذ الأمر الإداراى.

وتابع قبيصي، أن هناك معايير أمان خاصة يجب الإلتزام بها، ومنها نقل جميع الرواكد فى المدارس لأماكن تخزين مؤقتة وآمنة، مع التأكد من موقف المدارس من الصيانة البسيطة، والتأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والعواميد والأعلام والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق، وخلو المدارس من المراوح الرأسية وتركيب المراوح الحائطية الجانبية وإزالة أى أجسام معدنية قد تتسبب فى إيذاء الطلاب.

وأختتم الدكتور خالد خلف، أنة لابد من إعداد تقاريرمتابعة أسبوعية وخطط لتطوير العمل، وأن التراخى والتقصير فى اتخاذ القرارالمناسب يؤدى إلى إهمال جسيم وجريمة جنائية، ولن نقبل أى تهاون ولا تستر على أى خطأ أو إهمال، ومن يتسبب فى مثل هذه الحوادث بعدم الإلتزام بمعايير السلامة والأمن، يعد شريك فى الجريمة ولابد من تحويله للنيابة