video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 09:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مدير المرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات لتأمين الرحلات

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 07:55 ص
مدير المرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات لتأمين الرحلات مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تفقد اللواء عصام شادى مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى .

ووجه اللواء عصام، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتظام حركة المرور بأسوان وتحذيرات بتوخى الحذر خلال العاصفة الترابية

احذر.. استخدام المحمول أثناء القيادة يعرضك للحبس بقانون المرور الجديد

اخبار الحوادث

اخبار المرور

الطرق السريعة

حملات مرورية




لا تفوتك
صور.. قيادات الأمن يتقدمون عزاء الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق.. والده: بدل ما نحتفل بسبوع بنته أخدنا عزاه.. والجناة لن يفلتوا من العقاب العادل فى الدنيا والآخرة.. وجيرانه: عمره ما أذى حد وكان حافظ القرآن

صور.. قيادات الأمن يتقدمون عزاء الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق.. والده: بدل ما نحتفل بسبوع بنته أخدنا عزاه.. والجناة لن يفلتوا من العقاب العادل فى الدنيا والآخرة.. وجيرانه: عمره ما أذى حد وكان حافظ القرآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة