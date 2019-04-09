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محافظ قنا: معدات جديدة بـ10 ملايين جنيه لرفع كفاءت الخدمات بالمحافظة

الثلاثاء، 09 أبريل 2019 02:19 م
محافظ قنا: معدات جديدة بـ10 ملايين جنيه لرفع كفاءت الخدمات بالمحافظة جانب من المعدات الجديدة
قنا - وائل محمد
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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عن وصول 5 لوادر سعة واحد متر مكعب، و 2 سيارة نصف نقل، وسيارة ونش طبيلة، بتكلفة اجمالية تبلغ حوالي 10 مليون و 750 الف جنيه، ضمن تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019، وفى إطار سعى المحافظة لتحديث وتطوير المعدات العاملة بالقطاعات الخدمية.
 
وأوضح الهجان، أن المحافظة استلمت عدد 5 لوادر مخصصين لمجلس مدينة قنا ودشنا ونجع حمادي وقوص، و عدد 2 سيارة نصف نقل، وونش طبيلة مخصصة للحملة الميكانيكية بالديوان العام للمحافظة .
 
وأكد الهجان، حرص المحافظة علي  دعم الوحدات المحلية والإدارات الخدمية التابعة لها بالمعدات الحديثة، كأحد العوامل المساعدة التي تمكن التنفيذيين من اداء مهام وظائفهم .
 
جانب من المعدات الجديدة (1)
جانب من المعدات الجديدة (1)

جانب من المعدات الجديدة (2)
جانب من المعدات الجديدة (2)

جانب من المعدات الجديدة (3)
جانب من المعدات الجديدة (3)

جانب من المعدات الجديدة (4)
جانب من المعدات الجديدة (4)

 


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