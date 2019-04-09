محافظ قنا: معدات جديدة بـ10 ملايين جنيه لرفع كفاءت الخدمات بالمحافظة

قنا - وائل محمد

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عن وصول 5 لوادر سعة واحد متر مكعب، و 2 سيارة نصف نقل، وسيارة ونش طبيلة، بتكلفة اجمالية تبلغ حوالي 10 مليون و 750 الف جنيه، ضمن تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019، وفى إطار سعى المحافظة لتحديث وتطوير المعدات العاملة بالقطاعات الخدمية.

وأوضح الهجان، أن المحافظة استلمت عدد 5 لوادر مخصصين لمجلس مدينة قنا ودشنا ونجع حمادي وقوص، و عدد 2 سيارة نصف نقل، وونش طبيلة مخصصة للحملة الميكانيكية بالديوان العام للمحافظة .

وأكد الهجان، حرص المحافظة علي دعم الوحدات المحلية والإدارات الخدمية التابعة لها بالمعدات الحديثة، كأحد العوامل المساعدة التي تمكن التنفيذيين من اداء مهام وظائفهم .